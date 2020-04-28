استئناف عمل مركز خدمة المواطن الرئيسي في اللاذقية

اللاذقية-سانا

استأنف مركز خدمة المواطن الرئيسي في مدينة اللاذقية اليوم تقديم خدماته المعتادة للمواطنين بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لفيروس كورونا.

وأوضحت المهندسة أحلام الرحية رئيسة المركز في تصريح لمراسل سانا أن مركز خدمة المواطن باشر اليوم تقديم خدماته المعتادة بعد تعليق العمل فيه لأكثر من شهر في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا مبينة أن الخدمات التي يقدمها المركز تشمل السجل العدلي والمدني وسجل العاملين وبيانات القيد العقارية والمساحة ومخططات الإفراز العقارية والكروكي والشكاوى الإدارية والترخيص الإداري وفض الشمع ومخططات الدلالة والشروح التنظيمية والموقع العام والممنوعين من التصرف.

ولفتت الرحية إلى أنه سبقت افتتاح المركز أعمال تنظيف وتعقيم بشكل كامل مع نشر توعية لمراعاة مسافات الأمان والتباعد بين المراجعين أنفسهم وبين المراجعين والمكاتب الأمامية في المركز والالتزام بارتداء الكمامات والكفوف الواقية مشيرة إلى اتخاذ اجراءات تنظيم الدور بين المراجعين والسرعة في تقديم الخدمة حتى لا تطول فترة انتظارهم.

وأعرب عدد من المواطنين عن تقديرهم للإجراءات المتخذة من حيث الوقاية وسرعة التعامل وإنجاز المعاملات رغم التأخر في بعضها.

بسام الابراهيم

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