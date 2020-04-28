استقبال طلبات الراغبين بإشغال الأسواق الشعبية في اللاذقية

اللاذقية-سانا

بدأت مجالس المدن في محافظة اللاذقية استقبال طلبات المزارعين ومربي الثروة الحيوانية الراغبين بإشغال الاسوق الشعبية مجانا التي تم إحداثها في مجالس المدن ضمن إجراءات توفير المنتجات من المنتج إلى المستهلك مباشرة.

وفي مدينة اللاذقية خصص مجلس المدينة عددا من بسطات السوق الجديد بالقرب من مدخل حي قنينص لإشغاله من قبل المزارعين ومنتجي الحرف اليدوية أو مربي الثروة الحيوانية حيث أشار رئيس مجلس المدينة المهندس أحمد حلاق في تصريح لمراسل سانا إلى أن إشغال هذه الأماكن سيكون مجانا ضمن إجراءات توفير المنتجات بأرخص الأسعار للمواطنين.

ولفت حلاق إلى أن المجلس مستمر بإحداث أسواق في عدد من أحياء المدينة وتفعيلها مع ايلاء الجانبين الصحي والبيئي فيها أولوية إضافة إلى ضمان تسهيل تسويق المواد مبينا أن المجلس سيحدث في السوق بجانب كراجات البولمان مركزا للسورية للتجارة ونقطة بيع للخبز.

وأكد حلاق أن المجلس يدرس أيضا افتتاح سوق شعبي ضمن الكراج الشرقي على مدخل مدينة اللاذقية بالتزامن مع السماح لوسائط النقل العامة بالعمل بين المدن والأرياف مشيرا إلى أن المجلس بدأ باستلام طلبات الراغبين بإشغال هذه البسطات في الأسواق.

وفي مدينة القرداحة أوضح رئيس مجلس المدينة المهندس علي القوزي أن المجلس بدأ اليوم باستقبال طلبات الراغبين بعرض منتجاتهم في السوق المحدث بجانب الكراج ولمدة أسبوع ليصار بعدها إلى افتتاح السوق مبينا أن السوق تم تجهيزه وتغطيته بأسقف قرميدية لإمكانية الاستفادة منه لمدة طويلة مع حرص المجلس على توفير كل مستلزمات الشاغلين فيه ومرتادي السوق.

وفي مدينة جبلة أعلن مجلس المدينة عن افتتاح السوق الشعبي الذي تم إحداثه بجانب الحديقة المركزية في المدينة بعد تجهيزه لافتا إلى أنه سيتم تخصيص بسطات السوق للمزارعين ومنتجي الثروة الحيوانية والصناعات اليدوية مجانا ومع زيادة الإقبال على السوق سيتم التوسع بعدد البسطات ولا سيما أنه تم تخصيص نحو ثلاثة دونمات لإقامة السوق.

وفي مدينة الحفة بدأ مجلس المدينة استلام طلبات الراغبين بإشغال السوق الشعبي بجانب مبنى شعبة الحزب في المدينة واكد رئيس المجلس المهندس رائد ابراهيم متابعة المجلس لكل احتياجات الراغبين بعرض منتجاتهم وتوفير مستلزمات السوق في إطار توفير المنتجات على اختلافها بأسعار مخفضة للأهالي.

بسام الابراهيم