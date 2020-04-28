تزفيت مدخل دمشق الغربي واستمرار العمل بإعادة تأهيل الأرصفة والأطاريف

دمشق-سانا

في إطار خطتها الخدمية الهادفة لتحسين واقع الطرقات تواصل محافظة دمشق أعمال تزفيت عدد من شوارع المدينة وترميم الأسفلت المتضرر بالتوازي مع استمرارها بتأهيل وصيانة عدد من الأرصفة.

ومن الطرق التي تقوم بتزفيتها المحافظة وفق مدير الصيانة في المحافظة المهندس محمد حمامية طريق مدخل دمشق الغربي القادم من كراج السومرية باتجاه اوتوستراد المزة بين العقدتين الحادية عشرة والثانية عشرة مبينا في تصريح لمندوب سانا أن طول الطريق الذي يتم تزفيته نحو سبعمئة متر وعرضه خمسة عشر مترا بمساحة تقدر بـ 10500 متر.

وأنهت ورشات المديرية بالأمس وفق حمامية أعمال تزفيت عدد من الطرق في حارات مساكن برزة إضافة إلى استمرارها بأعمال قشط الإسفلت المتضرر على اوتوستراد المزة وتزفيته بدءا من الشركة السورية للاتصالات وحتى ساحة الأمويين.

وحسب حمامية فإن خطة محافظة دمشق لإعادة تأهيل الأرصفة والأطاريف في المدينة مستمرة حيث تتابع ورشات الصيانة أعمال الصيانة في باب مصلى بالقرب من فرع المرور وتحت جسر الثورة وتم البدء بإشادة رصيف مقابل كراج البولمان بالقابون مؤكدا أن أعمال التزفيت وتأهيل وصيانة الأرصفة تتم وفق الإمكانيات المتاحة من آليات وكوادر بشرية.

فراس صافي