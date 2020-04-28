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بروجردي: مزاعم واشنطن بشأن إطلاق القمر الصناعي نور لا أساس لها

2020-04-28

طهران-سانا

أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي أن المزاعم الاميركية بأن إطلاق القمر الصناعي نور يتعارض مع القرار 2231 لا أساس لها.

وقال بروجردي في تصريح لوكالة إرنا اليوم إن العلماء الإيرانيين تمكنوا من تحقيق خطوة كبيرة على الرغم من الحظر الأمريكي الظالم والشامل وتم إطلاق القمر الصناعي نور بنجاح ووضعه في مداره لأول مرة في تاريخ الثورة الإسلامية بالاعتماد على القدرات الوطنية.

وشدد بروجردي على أن سياسات إيران ما زالت دفاعية وهي ضد العدوان على أي دولة لكنها في الوقت ذاته لم ولن تسمح بانتهاك أي من مصالحها الوطنية.

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