زهران: الإجراءات القسرية المفروضة على سورية جريمة إنسانية كبرى

القاهرة-سانا

استنكر ابراهيم زهران رئيس حزب التحرير المصري استمرار الحصار الاقتصادي والإجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب على سورية مؤكدا أنها تشكل جريمة كبرى ولا سيما في ظروف انتشار فيروس كورونا عالميا.

وشدد زهران في تصريح لمراسل سانا بالقاهرة على وجوب وضع حد للسياسات الأميركية والغربية المعادية لسورية ورفع الإجراءات القسرية الأحادية عنها كي تتمكن من التصدي لفيروس كورونا بكامل طاقتها.

وقال إن “الدول التي فرضت الحصار على سورية تتحمل مسؤولية الأوضاع الإنسانية فيها وجميع الجرائم التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية على مدار السنوات الماضية” معربا عن ثقته بأن سورية ستظل صامدة رغم الحصار والإجراءات القسرية.