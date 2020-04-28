الرئيسان الإيراني والجنوب أفريقي يدعوان إلى تعاون دولي لإرساء الأمن والاستقرار في سورية واليمن

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني في اتصال هاتفي مع نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا ضرورة تضافر الجهود الدولية لدعم حل سياسي في سورية واليمن يكون من شانه إرساء الأمن والاستقرار في كلا البلدين.

ودعا روحاني ورامافوزا في اتصالهما إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة أنواع الحظر الأمريكي اللامشروع والجرائم ضد الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني المظلوم على يد كيان الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت روحاني إلى الإجراءات الأمريكية غير القانونية وغير الإنسانية ضد الشعب الإيراني وقال “إننا وفي ظروف انتشار كورونا في العالم وضرورة تغير الرؤية في العلاقات الدولية نرى أن أمريكا وللأسف تشدد الحظر غير القانوني على الشعب الإيراني وتتجاهل كل القوانين الدولية”.

وأضاف روحاني إن المنتظر من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أن تعارض التفرد الأمريكي والحظر الأحادي اللامشروع على إيران مشيرا في هذا السياق إلى عضوية جنوب أفريقيا غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي.

من جانبه أعرب رامافوزا عن دعم بلاده لإيران في وجه الإجراءات الأمريكية الظالمة وغير القانونية لافتا إلى أن المطلوب في الوقت الحاضر هو التعاون لمواجهة العدو المشترك فيروس كورونا والتخلي عن فرض الحظر والضغوط على الشعوب.