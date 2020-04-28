هيئة الأركان الإيرانية: سيتم التصدي بحزم لأي خطوة استفزازية أميركية

طهران-سانا

أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن الوجود العسكري الأميركي في منطقة الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان يشكل عاملاً مزعزعاً للاستقرار في المنطقة وسيتم التصدي لأي خطوة استفزازية من قبله بحزم.

وأوضحت هيئة الأركان في بيان أن الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان وباعتبارها مياهاً دولية مهمة وعصباً للاقتصاد العالمي كانت على الدوام مناطق آمنة لحركة وعبور السفن النفطية والتجارية بفضل التعاون بين إيران ودول المنطقة للحفاظ على الاستقرار والهدوء بالمستوى المطلوب.

وشددت على أن تشكيل تحالفات كاذبة بقيادة الولايات المتحدة تحت ذريعة الحفاظ على أمن السفن لن يساعد في تحقيق هذا الامر بل أنه سيشكل عملاً خطيراً ومخلاً للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وبينت هيئة الأركان أن التحركات الأميركية في المنطقة وإنشاءها قواعد عسكرية تشكل مصدراً لانعدام القانون وانتشار الشر وزعزعة الأمن مؤكدة أن أي إجراء غير قانوني وغير شرعي واستفزازي من قبلها سيواجه برد حاسم وحازم وسيشعر الأميركيون بنتائجه.