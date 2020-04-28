انفجار عبوة ناسفة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي وإصابة عدة أشخاص

حلب-سانا

أصيب عدد من الأشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة عفرين التي تنتشر فيها قوات الاحتلال التركي ومجموعات إرهابية مدعومة منه بريف حلب الشمالي.

وأفادت مصادر محلية لمراسل سانا بأن عبوة ناسفة انفجرت اليوم على طريق ترندة في مدينة عفرين حيث تنتشر المجموعات الإرهابية التي تأتمر بأوامر النظام التركي في ريف حلب الشمالي ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص ووقوع أضرار مادية بالممتلكات.

ومنذ احتلال عفرين من قوات النظام التركي ومرتزقته من مجموعات إرهابية تم تدريبها وتسليحها في تركيا تنتشر فيها الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات تجري بين المجموعات الإرهابية ومتزعميها لاقتسام النفوذ والسيطرة على المدينة والتحكم بمصير المدنيين فيها.