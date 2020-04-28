الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون على قرى محيطة بناحية تل تمر في ريف الحسكة الشمالي الشرقي

الحسكة-سانا

اعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية بمختلف أنواع الأسلحة على قرى محيطة بناحية تل تمر في ريف الحسكة الشمالي الشرقي.

وذكر مراسل سانا في الحسكة أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين اعتدوا بمختلف أنواع الأسلحة على قرى الداوودية وتل مندل وعنيق الهوى في محيط ناحية تل تمر بالريف الشمالي الشرقي ما تسبب بوقوع أضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم.

واعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية السبت الماضي بعدة قذائف على المناطق المأهولة بالسكان في محيط مجمع مباقر تل تمر بريف الحسكة الشمالي ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المنازل السكنية والممتلكات.

ومنذ عدوانها على الأراضي السورية في التاسع من تشرين الأول الماضي أقدمت قوات النظام التركي ومرتزقته من الإرهابيين على تنفيذ عمليات إجرامية بحق الأهالي ودمرت البنى التحتية والمرافق الخدمية ما أدى إلى نزوح كبير للمدنيين باتجاه مدينتي الحسكة والقامشلي.