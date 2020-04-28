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حاتمي: ينبغي الاستعداد لمواجهة التهديدات الجديدة في المستقبل

2020-04-28

طهران-سانا

أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي ضرورة الاستعداد لمواجهة التهديدات الجديدة التي قد تواجه البلاد في المستقبل.

ولفت حاتمي خلال تفقده مستشفى في طهران اليوم إلى أن آثار وتداعيات انتشار وباء كورونا في العالم يمكن ان تدفع دول الهيمنة للسعي إلى تعزيز هيمنتها على الشعوب الأخرى لذلك فإنه من الضروري تعزيز بنية البلاد لمواجهة مثل هذا النوع من التهديدات.

ودعا حاتمي كذلك إلى تدوين كل التجارب والنتائج التفصيلية التي تم التوصل إليها في حملة مكافحة كورونا بهدف مواجهة التهديدات المماثلة التي قد تظهر في المستقبل ولا سيما أن تداعيات انتشار هذا الفيروس لم تقتصر على الصحة بل شملت كل أبعاد الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

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