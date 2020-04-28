في استمرار لنهجه القمعي… أردوغان يأمر البرلمان برفع الحصانة عن 30 نائباً معارضاً

أنقرة-سانا

أمر رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان البرلمان برفع الحصانة عن عشرات النواب المعارضين له في استمرار لنهجه القائم على قمع وإسكات صوت كل من يعارضه أو ينتقد سياساته الرعناء.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “جمهورييت” المعارضة أن مكتب الرئاسة قدم إلى لجنة الدستور والعدالة مذكرات لرفع الحصانة عن 30 نائباً معارضاً بينهم 21 من حزب الشعوب الديمقراطي وعلى رأسهم نائباً رئيس الكتلة النيابية للحزب نعمة الله أردوغموش وميرال دانيش باش طاش.

ودأب نظام أردوغان على تقديم مثل هذه المذكرات التي تستهدف معارضيه بزعم أنهم “دعاة لتنظيمات إرهابية بالبرلمان” ولا سيما نواب حزب الشعوب الديمقراطي الذي يواصل أردوغان محاربته والضغط عليه وعمد إلى إقالة عدد من رؤساء البلديات المنتخبين التابعين له بعد فوزهم على مرشحي حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وأقر البرلمان التركي الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم مؤخراً قانوناً يتيح الإفراج عن عشرات آلاف السجناء من المجرمين لكنه يمنع إطلاق سراح السجناء المعارضين لنظام أردوغان.