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القوات العراقية تدمر أوكاراً للإرهابيين في محافظة صلاح الدين

2020-04-28

بغداد-سانا

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم عن تدمير أوكار وأنفاق ومعمل تفخيخ للإرهابيين وذلك خلال عملية أمنية في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه أن قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات صلاح الدين وبإسناد من طيران الجيش وسلاح الهندسة بدأت بعملية تطهير وتفتيش لمنطقة حاوي العظيم وقرى الميتة والبو جمعة والبو عواد والبو جنعان بمحافظة صلاح الدين أسفرت حتى الآن عن تدمير ثلاثة أوكار للإرهابيين فضلاً عن تدمير ثلاثة أنفاق وزورق والعثور على معمل تفخيخ يحتوي على مواد تفجير وعبوات وقد تم تدميره.

وتواصل القوات العراقية عملياتها الأمنية المكثفة لملاحقة فلول ما تبقى من تنظيم “داعش” الإرهابي في عدة مناطق بالبلاد.

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