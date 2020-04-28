غروسبيتش: الإجراءات الغربية القسرية ضد سورية في ظل جائحة كورونا غير إنسانية وينبغي رفعها

براغ-سانا

جدد الحزب الشيوعي التشيكي المورافي رفضه المؤامرات الدولية والعدوان الإمبريالي على سورية والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بحق الشعب السوري.

وطالب ستانيسلاف غروسبيتش نائب رئيس الحزب رئيس المجموعة البرلمانية التشيكية للصداقة مع سورية في تصريح لمراسل سانا في براغ اليوم بوضع حد لهذه الإجراءات المفروضة على سورية وإنهاء جميع عناصر الحرب الاقتصادية والضغوط التي تمارس عليها وعلى إيران وكوبا وفنزويلا ونيكاراغوا وغيرها من الدول.

وأضاف غروسبيتش إن استمرار العمل بهذه الإجراءات الجائرة في ظل انتشار وباء كورونا عالمياً هو أمر غير إنساني بدون أي شك داعياً إلى إلغائها فوراً.