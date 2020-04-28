السيسي يعلن تمديد حالة الطوارئ في أنحاء مصر لثلاثة أشهر

القاهرة-سانا

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بتمديد إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر لمدة ثلاثة أشهر وذلك اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح اليوم نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.

وينص القرار الذي أورده موقع اليوم السابع على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

كما ينص على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وأن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية.

وكانت مصر فرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في نيسان 2017 بعد تفجيرين إرهابيين في كنيستين أوقعا نحو 45 قتيلاً وعشرات المصابين ثم جرى تمديدها عدة مرات منذ ذلك الوقت.