تسجيل 1303 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة والإصابات تناهز المليون

واشنطن-سانا

قارب عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة حتى مساء أمس المليون إصابة في حين تم تسجيل وفاة 1303 أشخاص جدد خلال 24 ساعة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن جامعة جونز هوبكنز التي تعتبر مرجعاً في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس قولها في أحدث بياناتها إن وباء كوفيد 19 حصد في الولايات المتحدة لغاية أمس أرواح 56144 شخصاً من أصل 987022 مصاباً في حين بلغ عدد الذين تماثلوا للشفاء في هذا البلد 111 ألفاً و109 مصابين.

والولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية شباط الماضي هي الدولة الأكثر تضرراً في العالم من جراء وباء كوفيد 19 سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات إذ إنها تشكل لوحدها ربع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس وثلث الإصابات.

وأعلنت الولايات المتحدة أمس تسجيل 1330 وفاة إضافية بالفيروس خلال أربع وعشرين ساعة ليصل عدد الوفيات في البلاد إلى 54841 فضلاً عن وجود 964937 إصابة مؤكدة.

وعلى الرغم من هذه الأرقام المفزعة فإن عدداً من الولايات الأميركية مثل تكساس وفيرمونت وجورجيا شرعت في رفع تدابير الإغلاق المفروضة للحد من تفشي الوباء وسمحت بالتالي لبعض القطاعات التجارية بالعودة لمزاولة عملها.