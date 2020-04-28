إصابة شرطيين فرنسيين بجروح خطيرة في حادث صدم متعمد في باريس

باريس-سانا

أصيب اثنان من أفراد الشرطة الفرنسية بجروح خطيرة في حادث صدم متعمد وقع في إحدى ضواحي العاصمة باريس.

ونقلت رويترز عن اتحاد ضباط الشرطة سينرجي أوفيسرز قوله على مواقع التواصل الاجتماعي إن سائق سيارة تعمد صدم عنصري شرطة كانا في دورية بدراجتين ناريتين في ضاحية كولومب الواقعة على المشارف الشمالية الغربية للعاصمة باريس أمس ما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة.

وأظهرت لقطات فيديو جرى تداولها على المواقع الإلكترونية وعلى موقع صحيفة لو باريزيان اليومية دراجة نارية واحدة محصورة بين سيارة شرطة تحطمت مقدمتها وسيارة بي إم دبليو سوداء كما أظهرت اللقطات حطام دراجة ثانية ملقاة على الطريق.