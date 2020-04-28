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28 نيسان 1917-الولايات المتحدة تعلن الحرب على ألمانيا وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.

2020-04-28

دمشق-سانا

1883-افتتاح بنك اليابان.

1917-الولايات المتحدة تعلن الحرب على ألمانيا وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.

1929-ملك العراق فيصل الأول يكلف توفيق السويدي بتشكيل وزارة جديدة وذلك عقب تعيين كلبرت كلايتن مندوباً بريطانياً سامياً في العراق.

1939-أدولف هتلر يعلن إلغاء ميثاق عدم الاعتداء الذي سبق أن وقعه مع بولندا.

1945-إعدام الزعيم الإيطالي بينيتو موسوليني رمياً بالرصاص بعد قيادته الخاسرة لإيطاليا في الحرب العالمية الثانية.

1952-نهاية الاحتلال الأمريكي لليابان بتوقيع معاهدة السلام مع اليابان في سان فرانسيسكو.

1969-الرئيس الفرنسي شارل ديغول يستقيل من منصبه ويعلن اعتزاله للعمل السياسي وذلك عقب الاضطرابات الاجتماعية والطلابية التي شهدتها فرنسا عام 1968.

1993-الخطوط الجوية الأمريكية تسمح لأول مرة في تاريخها للمرأة بقيادة طائِراتها.

2009-الرئيس الأمريكي باراك أوباما يختار العالم الحائز على جائزة نوبل أحمد زويل ضمن مجلسه الاستشاري للعلوم والتكنولوجيا.

من مواليد هذا اليوم…

1758-جيمس مونرو رئيس الولايات المتحدة الخامس وصاحب مبدأ مونرو.

1884-إدوارد بينش رئيس تشيكوسلوفاكيا الثانى.

1930-جيمس بيكر وزير خارجية الولايات المتحدة.

من وفيات هذا اليوم…

1954-ليون جوو نقابي فرنسي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1951.

1999-آرثر شاولو عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1981.

أعياد ومناسبات…

اليوم العالمي لذكرى العمال الذين قضوا نحبهم أو تعرضوا لعاهات نتيجة عملهم.

انظر ايضاً

28 نيسان 1945- إعدام الزعيم الإيطالي بينيتو موسوليني رميا بالرصاص بعد قيادته الخاسرة لإيطاليا في الحرب العالمية الثانية

دمشق-سانا 1883 – افتتاح بنك اليابان. 1917 – الولايات المتحدة تعلن الحرب على ألمانيا وذلك …

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