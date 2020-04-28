28 نيسان 1917-الولايات المتحدة تعلن الحرب على ألمانيا وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.

دمشق-سانا

1883-افتتاح بنك اليابان.

1917-الولايات المتحدة تعلن الحرب على ألمانيا وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.

1929-ملك العراق فيصل الأول يكلف توفيق السويدي بتشكيل وزارة جديدة وذلك عقب تعيين كلبرت كلايتن مندوباً بريطانياً سامياً في العراق.

1939-أدولف هتلر يعلن إلغاء ميثاق عدم الاعتداء الذي سبق أن وقعه مع بولندا.

1945-إعدام الزعيم الإيطالي بينيتو موسوليني رمياً بالرصاص بعد قيادته الخاسرة لإيطاليا في الحرب العالمية الثانية.

1952-نهاية الاحتلال الأمريكي لليابان بتوقيع معاهدة السلام مع اليابان في سان فرانسيسكو.

1969-الرئيس الفرنسي شارل ديغول يستقيل من منصبه ويعلن اعتزاله للعمل السياسي وذلك عقب الاضطرابات الاجتماعية والطلابية التي شهدتها فرنسا عام 1968.

1993-الخطوط الجوية الأمريكية تسمح لأول مرة في تاريخها للمرأة بقيادة طائِراتها.

2009-الرئيس الأمريكي باراك أوباما يختار العالم الحائز على جائزة نوبل أحمد زويل ضمن مجلسه الاستشاري للعلوم والتكنولوجيا.

من مواليد هذا اليوم…

1758-جيمس مونرو رئيس الولايات المتحدة الخامس وصاحب مبدأ مونرو.

1884-إدوارد بينش رئيس تشيكوسلوفاكيا الثانى.

1930-جيمس بيكر وزير خارجية الولايات المتحدة.

من وفيات هذا اليوم…

1954-ليون جوو نقابي فرنسي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1951.

1999-آرثر شاولو عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1981.

أعياد ومناسبات…

اليوم العالمي لذكرى العمال الذين قضوا نحبهم أو تعرضوا لعاهات نتيجة عملهم.