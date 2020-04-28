المشاط: استمرار الحرب على اليمن ليس في مصلحة أحد

صنعاء-سانا

أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط أن السلام هو الخيار الأمثل للجميع وأن استمرار الحرب ليست في مصلحة أحد.

وقال المشاط في حوار صحفي نشر اليوم إن العالم بات يدرك أن قوى العدوان تورطت وغرقت في مستنقع اليمن وبالتالي كان عليها أن تعيد قراءة الأحداث على مدى السنوات الخمس ومسار المواجهة لتعي أنه يستحيل عليها تحقيق أهدافها ولا سيما أن الشعب اليمني قدم التضحيات الكبيرة وأثبت أنه قادر على المضي نحو تحقيق الاستقلال وصون سيادة وطنه.

ودعا المشاط الى الوقف الكلي والنهائي للحرب بكل أشكالها الأمنية والسياسية والعسكرية والاقتصادية وعدم التدخل في شوءون اليمن مؤكدا أن قوى العدوان وداعميها وعلى رأسهم الولايات المتحدة هي من يعيق الوصول إلى مفاوضات تفضي إلى الحل السياسي الشامل.

وشدد على أنه في حال رفضت قوى العدوان دعوات السلام وأصرت على الاستمرار في عدوانها فلن يكون أمام الشعب اليمني إلا مواصلة التحرك الفعال للدفاع ومواجهة العدوان مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحصار الذي يفرضه العدوان على الشعب اليمني جريمة حرب ضد الإنسانية.