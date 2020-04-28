روسيا: وفاة 44 مصاباً بفيروس كورونا في موسكو

موسكو-سانا

أعلن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا وفاة 44 شخصاً جراء الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن المركز قوله إن عدد الوفيات ارتفع اليوم بالمقارنة مع حصيلة يوم أمس حيث تم تسجيل 31 حالة وفاة وبلغ الإجمالي في موسكو 479 شخصاً.

وفي وقت سابق اليوم أعلن مركز العمليات تسجيل 6198 إصابة جديدة بعموم روسيا ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 87147 شخصاً أغلبيتهم في موسكو بينما بلغ عدد الوفيات حتى ظهر اليوم 794 فيما تعافى أكثر من 7 آلاف شخص من الفيروس.