السيمفوني السوري يعود إلى جمهوره عبر أقنية العالم الافتراضي

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
فيرشينين وبيدرسون يبحثان هاتفياً الوضع في سورية
2020-04-27
الخارجية الإيرانية: تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن سورية متحيز وغير مستقل
2020-04-27
سياسي سلوفاكي: الإجراءات القسرية الغربية المفروضة على سورية تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة
2020-04-27
المشاركون في الملتقى العربي الدولي: الإجراءات الاقتصادية القسرية ضد سورية جريمة وينبغي رفعها فوراً
2020-04-26
برلمانية مصرية: الإجراءات الغربية المفروضة على سورية محاولة للتأثير على صمودها
2020-04-26
حزب سلوفاكي يندد بالإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية
2020-04-25
برلماني مصري سابق يستنكر الإجراءات القسرية المفروضة على سورية
2020-04-24
محليات
محافظة دمشق تسمح لعدد من المهن بالعودة إلى العمل وفق برنامج زمني محدد
2020-04-27
هزة أرضية خفيفة بقوة 2.6 درجات وعمق 30 كيلومتراً قبالة الساحل السوري
2020-04-27
مراكز الحجر الصحي بالمحافظات جاهزة لاستقبال المواطنين العائدين من جميع الدول للتأكد من سلامتهم وتحقيق شروط السلامة العامة
2020-04-27
الداخلية: توقيف 140 شخصاً وإغلاق 426 محلاً لمخالفتهم القرارات المتعلقة بحظر التجول وفتح المحلات
2020-04-27
مراكز خدمة المواطن في دمشق تعود للعمل بشكل جزئي لتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين
2020-04-27
الخارجية تستأنف العمل بمكاتبها القنصلية في حماة والحسكة والسويداء
2020-04-27
تمديد عطلة المحاكم والدوائر القضائية إلى ما بعد عطلة عيد الفطر
2020-04-27
رياضة
استئناف منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم في الـ 29 من الشهر المقبل دون جمهور
2020-04-27
الدوري الإسباني يقدم خطته لاستئناف النشاط الكروي
2020-04-26
لورين الحسين تفوز ببطولة السويداء التنشيطية بالكاراتيه لمسابقة الكاتا
2020-04-26
لاعبو ومدربو أستون فيلا يوافقون على تأجيل 25 بالمئة من أجورهم
2020-04-25
الاتحاد الهولندي لكرة القدم ينهي بطولة الدوري دون تتويج بسبب كورونا
2020-04-24
لاعب بايرن ميونيخ كوتينيو يخضع لجراحة بالكاحل
2020-04-24
الفيفا يمنح الاتحادات الأعضاء 150 مليون دولار لمواجهة آثار أزمة فيروس كورونا
2020-04-24
اقتصاد
درعا.. السورية للتجارة تطرح في صالاتها 8 أطنان من الخضار بسعر التكلفة
2020-04-27
الهيئة الناظمة للاتصالات تطلب من شركات الخلوي تسديد المبالغ المستحقة عليها لخزينة الدولة والبالغة 8ر233 مليار ليرة
2020-04-27
الولايات المتحدة تفرض قيوداً جديدة على الصادرات إلى الصين
2020-04-27
وزارة الصناعة تعدل المساحات المطلوبة للمنشآت الخاصة بصناعة المنظفات
2020-04-27
السورية للتجارة في حماة: الخضار والفواكه من المنتج إلى المستهلك
2020-04-27
هيئة تطوير الغاب تخصص 918 هكتاراً لزراعة الخضار الصيفية
2020-04-27
بورصة طهران ترتفع مسجلة مستوىً قياسياً جديداً
2020-04-27
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الجعفري يجدد مطالبة سورية بوضع حد للإجراءات القسرية أحادية الجانب: مواجهة جائحة كورونا تتطلب تضامناً عالمياً جماعياً
الهيئة الناظمة للاتصالات تطلب من شركات الخلوي تسديد المبالغ المستحقة عليها لخزينة الدولة والبالغة 8ر233 مليار ليرة
وزارة الصحة: شفاء خمس حالات جديدة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية
استشهاد 3 مدنيين وجرح 3 آخرين في بلدتي الحجيرة والعادلية جراء العدوان الإسرائيلي
الخارجية الإيرانية: تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن سورية متحيز وغير مستقل
الداخلية: توقيف 140 شخصاً وإغلاق 426 محلاً لمخالفتهم القرارات المتعلقة بحظر التجول وفتح المحلات
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2020-04-28
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2020-04-28
manhal
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