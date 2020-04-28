حاكم نيويورك: من المحتمل تمديد الحجر المنزلي إلى ما بعد 15 أيار

نيويورك-سانا

رجح حاكم ولاية نيويورك الأمريكية آندرو كومو اليوم أن يتم تمديد أمر الحجر المنزلي الإلزامي إلى ما بعد الـ 15 من أيار المقبل في أجزاء كثيرة من الولاية مشيرا في الوقت ذاته الى إمكانية تخفيف القيود في بعض مناطق الولاية حال توفر السعة الكافية للمستشفيات وإيفائها بالمعايير المطلوبة.

ونقلت رويترز عن كومو قوله في إفادة يومية إن 337 من سكان نيويورك توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة جراء الاصابة بكوفيد 19 وذلك بانخفاض عن 367 في اليوم الذي سبقه وهو أدنى عدد للوفيات اليومية منذ ال30 من آذار الماضي.

وكان كومو رجح في تصريحات أمس احتمال استئناف بعض الانشطة الصناعية وورش البناء في الولاية بعد ال15 من أيار وأن الأمر يبقى رهنا باستمرار تراجع عدد المصابين الموجودين فى المستشفيات.

ويعتبر ال15 من أيار تاريخ انتهاء تدابير الإغلاق التي أقرها الحاكم.

ويتوقع الانتقال إلى المرحلة الثانية عقب ذلك بأسبوعين على الأقل وتشمل معاودة أنشطة تجارية أخرى وإدارات وذلك لضمان عدم حصول طفرة في العدوى.