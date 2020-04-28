الصحة العالمية: جائحة كورونا لن تنتهي قريباً

جنيف-سانا

حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم من أن جائحة فيروس كورونا المستجد لن تنتهي قريباً وعبر عن “القلق العميق” من التأثير الناجم عن تعطل الخدمات الصحية العادية ولا سيما على الأطفال.

ونقلت رويترز عن غيبريسوس قوله في مؤتمر صحفي عبر الفيديو “الجائحة أبعد ما تكون عن الانتهاء وأمامنا طريق طويل والكثير من العمل” مضيفا أن المنظمة “قلقة إزاء تزايد منحنى الإصابة بالفيروس في أفريقيا وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية وبعض الدول الأسيوية”.

وأكد أن المنظمة الأممية أطلقت تحذيرات على أعلى مستوى من الفيروس منذ نهاية كانون الثاني الماضي مبدياً أسفه لتجاهل بعض الدول توصياتها وقال “كان على العالم الإصغاء بانتباه إلى منظمة الصحة العالمية لأن حال الطوارئ العالمية أعلنت في الـ 30 من كانون الثاني مع تسجيل 82 إصابة بالفيروس خارج الصين وقبل تسجيل وفيات”.

وواجهت المنظمة اتهامات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أوقف في وقت سابق هذا الشهر تمويل واشنطن للمنظمة بسوء التعامل مع موضوع تفشي وباء كورونا والتقليل من خطره والتقرب من الصين دون أن يقدم أي دليل على اتهاماته.

وجدد غيبريسوس التأكيد على أن منظمة الصحة العالمية “قدمت منذ البداية المشورة الصائبة المبنية على أفضل الحقائق العلمية والأدلة” لكنه أوضح أن تفويض المنظمة لا يخولها “أن تفرض على الدول الأخذ بتوصياتها”.

وأسفر كوفيد 19 حتى الآن عن أكثر من 206 آلاف وفاة ونحو ثلاثة ملايين إصابة في العالم وفق تعداد لوكالة فرانس برس اليوم.

وسجلت الولايات المتحدة نحو 55 ألف وفاة فيما ناهز عدد الإصابات على أراضيها المليون حالة.