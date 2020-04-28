السيمفوني السوري يعود إلى جمهوره عبر أقنية العالم الافتراضي-فيديو

دمشق-سانا

عادت الفرقة السيمفونية الوطنية السورية لجمهورها عبر أقنية العالم الافتراضي من خلال تقديم مقطوعة موسيقية لاتينية نشرت عبر صفحة دار الأسد للثقافة والفنون الرسمية.

السيمفوني السوري الذي توقفت أمسياته التزاما بإجراءات التصدي لفيروس كورونا قدم بكامل أعضائه بقيادة المايسترو ميساك باغبودريان أمسيته بأسلوب إخراجي احترافي يليق بالجمهور السوري المتذوق للموسيقا الكلاسيكية.

وفي تصريح لـ سانا أكد المايسترو باغبودريان أن الموسيقيين لم يستطيعوا

الابتعاد عن الجمهور ونتيجة الظرف الحالي قرروا خوض تجربة جديدة طبقت في دول العالم من خلال الأوركسترات الكبيرة عبر الأون لاين وتم اختيار عزف مقطوعة لهذه الليلة من آخر الأمسيات التي أقامتها الفرقة على مسرح الأوبرا.

وأوضح المايسترو باغبودريان أن هذه التجربة مختلفة كلياً من حيث التواصل مع الجمهور ما يحتم الوقوف عندها من ناحية التفكير مستقبلاً في بث حفلات السيمفوني السوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي مباشرة ليتمكن أكبر عدد ممكن من الجمهور في دمشق والمحافظات من متابعتها من جهة إضافة إلى معرفة ردود أفعال الجمهور مباشرة عبر التعليقات والتفاعل من جهة أخرى.

ويعمل أعضاء السيمفوني حالياً بحسب المايسترو باغبودريان على التحضير لبرامج موسيقية جديدة مؤكداً أهمية دور الموسيقا والفن في هذا الظرف الاستثنائي لما يحمله من الإصرار على الحياة.

رشا محفوض