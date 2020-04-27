محافظة دمشق تسمح لعدد من المهن بالعودة إلى العمل وفق برنامج زمني محدد

دمشق-سانا

سمحت محافظة دمشق لعدد من المهن التي توقفت عن العمل نتيجة الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا بالعودة إلى العمل وفق برنامج زمني محدد بالأسبوع من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الخامسة عصرا.

وحددت المحافظة في قرار تلقت سانا نسخة منه يومي الاثنين والأربعاء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء لمهن المكاتب العقارية والهندسية والاستشارية والتجارة العامة والتعهدات والإكساء وتعقيب المعاملات وتأجير السيارات وتعليم قيادة السيارات ومراكز بيع الدخان وبيع الألبسة والأحذية الرياضية والأجهزة الرياضية والحقائب.

وسمح القرار بالعمل يومي الثلاثاء والخميس من الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء لمكاتب الترجمة المحلفة والتخطيط والرسم “الخطاطين” وبيع أجهزة إطفاء والأبواب الخشبية وألواح الخشب والأثاث والمفروشات والسجاد والموكيت والدهانات وألواح الأسقف المستعارة والمطابخ وأبواب الأوكرديون ولوازم الخياطين والأحذية والحلاقين وتصليح الأجهزة الطبية وتصليح الساعات.

وكان الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا وافق خلال اجتماع له في الثامن عشر من الشهر الجاري على إعادة افتتاح كل المهن التجارية والخدمية وفق برنامج يوزع أيام الأسبوع بين هذه المهن بمعدل يوم أو يومين حسب كل مهنة وفق اشتراطات وضوابط خاصة.