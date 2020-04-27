القوات العراقية تطلق عملية عسكرية لتطهير صحراء الأنبار من الإرهاب

بغداد – سانا

أطلقت القوات الأمنية العراقية وقوات الحشد الشعبي اليوم عملية عسكرية مشتركة لتطهير صحراء الأنبار الغربية من فلول إرهابيي “داعش”.

وقال معاون قائد عمليات الحشد أحمد نصر الله في بيان تلقت وكالة الأنباء العراقية نسخة منه إن “قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي وحرس الحدود شرعت بعملية مشتركة لتطهير صحراء عكاشات باتجاه الحدود العراقية السورية” مبيناً أنه تم تنفيذ العملية فور ورود معلومات تفيد بعودة نشاط الخلايا النائمة لإرهابيي “داعش” في المناطق الواقعة خلف عكاشات.

وتواصل القوات العراقية عملياتها الأمنية المكثفة لملاحقة فلول ما تبقى من تنظيم “داعش” الإرهابي وخاصة في مناطق غرب البلاد.