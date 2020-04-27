فيرشينين وبيدرسون يبحثان هاتفياً الوضع في سورية

موسكو-سانا

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين في اتصال هاتفي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون الوضع في سورية وآفاق تقدم العملية السياسية.

وجاء في بيان للخارجية الروسية اليوم “أكد الجانب الروسي ضرورة زيادة المساعدة الإنسانية لجميع السوريين المحتاجين إليها دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة في ظروف جائحة فيروس كورونا”.

وأضافت الخارجية الروسية في بيانها “تم خلال الاتصال الاعراب عن ارتياح مشترك ارتباطا بالتقيد بنظام وقف العمليات القتالية في منطقة خفض التصعيد بادلب نتيجة لتنفيذ البروتوكول الإضافي الموقع بين روسيا وتركيا في الخامس من آذار الماضي”.