الكونغرس يحقق بوقف ترامب تمويل واشنطن لمنظمة الصحة العالمية

واشنطن-سانا

أطلقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي اليوم تحقيقاً بقرار إدارة الرئيس دونالد ترامب وقف تمويل منظمة الصحة العالمية وسط أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد19.

ووفق صحيفة “ذا هيل” الأمريكية طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية إليوت إنغل في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو بتقديم المعلومات الخاصة بقرار إدارة ترامب بشأن تمويل منظمة الصحة العالمية في مهلة آخرها الرابع من أيار المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن انغل طالب في رسالته وزارة الخارجية بتقديم أي سجلات للتواصل بين منظمة الصحة العالمية والبيت الأبيض وأي أجهزة أمريكية أخرى معنية بالأمر حول مناقشة وقف تمويل المنظمة الدولية إضافة إلى الحجة القانونية التي استندت إليها إدارة ترامب باتخاذ هذا القرار.

وقال إنغل إن “قطع التمويل عن المنظمة الدولية الأولى للصحة والتي تقف في طليعة استجابة دول العالم لفيروس كوفيد 19 سيأتي بنتائج عكسية ويعرض أرواحاً للخطر” مضيفاً “مهاجمة منظمة الصحة العالمية بدلاً من التصدي لتفشي فيروس كورونا سيؤدي إلى تفاقم خطير للوضع من خلال تقويض إحدى أدواتنا الرئيسية لمكافحة انتشار الوباء”.

ووصف إنغل تفسير إدارة ترامب لقرارها تجاه المنظمة بأنه “غير كاف” مؤكداً عزم لجنة الشؤون الخارجية على الحصول على معلومات لفهم الأسباب الحقيقية وراء هذه الخطوة .

وكان ترامب أعلن في الـ 14 من الشهر الجاري تعليق التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية.