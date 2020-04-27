الهيئة الناظمة للاتصالات تطلب من شركات الخلوي تسديد المبالغ المستحقة عليها لخزينة الدولة والبالغة 8ر233 مليار ليرة

دمشق-سانا

أبلغت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد شركات الخلوي ضرورة الامتثال لقرار مجلس المفوضين المتضمن تسديد مبالغ مالية مستحقة لمصلحة خزينة الدولة والبالغة 8ر233 مليار ليرة سورية قبل الخامس من أيار القادم.

وقالت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إن الهيئة ابلغت شركات الخلوي وحددت موعداً نهائيا ينتهي بتاريخ 5-5-2020 للامتثال لقرار مجلس المفوضين المتضمن اعتماد نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1700 تاريخ 19-9-2019 والتي خلصت إلى وجود مبالغ مستحقة لخزينة الدولة تبلغ 8ر233 مليار ليرة سورية وذلك لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلا الشركتين (سيريتل) و(MTNسورية).

وأكدت الهيئة أنه في حال عدم الالتزام بالسداد ضمن المهلة المحددة ستقوم الهيئة باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الخزينة العامة.

وتعد الهيئة الناظمة للاتصالات الجهة الناظمة لأداء الخدمات في قطاع الاتصالات ومن مهامها وضع الأسس والضوابط لتنظيم قطاع الاتصالات وإصدار القرارات اللازمة لهذا الغرض.