الولايات المتحدة تفرض قيوداً جديدة على الصادرات إلى الصين

واشنطن-سانا

كشفت الولايات المتحدة اليوم عن تغييرات في قواعد التصدير تفرض قيوداً جديدة على بعض الصادرات إلى الصين بما في ذلك مكونات الطائرات ومواد كثيرة مرتبطة بقطاع المواصلات.

وذكرت رويترز أن القواعد الجديدة ستلزم الشركات الأمريكية بالحصول على تراخيص لبيع مواد معينة إلى كيانات عسكرية حتى لو كانت للاستخدام المدني كما أنها تلغي استثناء يسمح بتصدير بعض منتجات التكنولوجيا الأمريكية دون رخصة إذا كانت لكيان غير عسكري واستخدام غير عسكري.

وأضافت إن القواعد الجديدة تجبر أيضا الشركات الأجنبية التي تشحن بضائع معينة إلى الصين بطلب موافقة ليس فقط من حكوماتها بل أيضاً من الولايات المتحدة”.

وكانت الحرب التجارية بين بكين وواشنطن بدأت بعد قيام الرئيس الأمريكي أواخر أيلول 2018 بفرض رسوم جمركية على البضائع الصينية في إطار سياسات العقوبات الاقتصادية التي تتبعها واشنطن ضد الدول المستقلة والتي لا تسير وفق نهجها وهو ما ردت عليه الصين بالمثل.