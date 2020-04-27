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وزارة الصحة: شفاء خمس حالات جديدة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية

2020-04-27

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصحة اليوم شفاء خمس حالات جديدة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 19.

ولفتت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية بلغ حتى اليوم 43 اصابة شفيت منها 19 إصابة وتوفيت ثلاث حالات.

وكانت الوزارة أعلنت أمس شفاء ثلاث حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا وتسجيل إصابة جديدة.

يشار إلى أنه تم تسجيل أول إصابة بالفيروس في سورية في الثاني والعشرين من الشهر الماضي لشخص قادم من خارج البلاد فيما تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

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