SCS-NET
الشريط الأخباري

اتحاد كرة القدم يعلن استئناف منافسات الدوري الممتاز في الـ 29 من الشهر المقبل

2020-04-27

دمشق-سانا

أعلن اتحاد كرة القدم استئناف منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الممتازة لفئة الرجال اعتبارا من الـ 29 من الشهر المقبل.

وأوضح الاتحاد في تعميم تسلمت سانا نسخة منه اليوم أنه حرصاً على استكمال خطة النشاط الكروي للموسم 2019-2020 وتماشياً مع القرارات التي اتخذها الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا مؤخراً قرر استئناف دوري منافسات الدوري الممتاز للرجال اعتباراً من الـ 29 من الشهر المقبل.

كما قرر الاتحاد السماح للأندية المعنية فقط باستئناف التدريبات استعداداً للدوري اعتباراً من الأول من الشهر المقبل شرط مراعاة إجراءات السلامة لناحية إجراءات التباعد الزمني والمكاني بين اللاعبين أثناء التدريب.

وأشار الاتحاد في تعميمه إلى تكليف لجان مختصة بمراقبة تنفيذ التعليمات والاجراءات الاحترازية الصادرة عن الفريق الحكومي بما يضمن المحافظة على عوامل السلامة والصحة العامة المتعلقة بالتصدي لفيروس كورونا ومنها إجراء فحوصات طبية للفرق المشاركة للتأكد من خلوها من الإصابة أصولاً.

انظر ايضاً

تحضيرات متواصلة لتشرين وحطين وجبلة استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز لكرة القدم

اللاذقية-سانا تسعى فرق كرة القدم للاستفادة من فترة توقف النشاطات المحلية خلال الفترة الحالية بتطبيق …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved