اتحاد كرة القدم يعلن استئناف منافسات الدوري الممتاز في الـ 29 من الشهر المقبل

دمشق-سانا

أعلن اتحاد كرة القدم استئناف منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الممتازة لفئة الرجال اعتبارا من الـ 29 من الشهر المقبل.

وأوضح الاتحاد في تعميم تسلمت سانا نسخة منه اليوم أنه حرصاً على استكمال خطة النشاط الكروي للموسم 2019-2020 وتماشياً مع القرارات التي اتخذها الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا مؤخراً قرر استئناف دوري منافسات الدوري الممتاز للرجال اعتباراً من الـ 29 من الشهر المقبل.

كما قرر الاتحاد السماح للأندية المعنية فقط باستئناف التدريبات استعداداً للدوري اعتباراً من الأول من الشهر المقبل شرط مراعاة إجراءات السلامة لناحية إجراءات التباعد الزمني والمكاني بين اللاعبين أثناء التدريب.

وأشار الاتحاد في تعميمه إلى تكليف لجان مختصة بمراقبة تنفيذ التعليمات والاجراءات الاحترازية الصادرة عن الفريق الحكومي بما يضمن المحافظة على عوامل السلامة والصحة العامة المتعلقة بالتصدي لفيروس كورونا ومنها إجراء فحوصات طبية للفرق المشاركة للتأكد من خلوها من الإصابة أصولاً.