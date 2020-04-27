هزة أرضية خفيفة بقوة 2.6 درجات وعمق 30 كيلومتراً قبالة الساحل السوري

دمشق-سانا

وقعت هزة أرضية خفيفة بقوة 2.6 درجات على مقياس ريختر قبالة الساحل السوري على بعد 38 كيلومتراً شمال مدينة اللاذقية.

وأوضح المركز الوطني للزلازل في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه تم تسجيل هزة أرضية خفيفة بقوة 2.6 درجات على مقياس ريختر على عمق 30 كيلومتراً عند الساعة الرابعة وخمس دقائق عصر اليوم على مسافة 38 كيلومتراً شمال مدينة اللاذقية في البحر المتوسط.

وكانت هزة أرضية خفيفة بقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر وقعت صباح اليوم على بعد 36 كيلومتراً شمال مدينة اللاذقية في البحر المتوسط.

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