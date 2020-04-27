الهلال الأحمر يسلم مؤسسة مياه درعا 21 محولة كهربائية

درعا-سانا

سلم الهلال الأحمر العربي السوري 21 محولة كهربائية لمؤسسة مياه درعا تهدف إلى تأمين الاحتياجات المتزايدة من المياه للسكان في ريفي المحافظة الشرقي والغربي.

وبين الدكتور أحمد المسالمة رئيس فرع منظمة الهلال بدرعا في تصريح لمراسلة سانا أن هذه المحولات تم تأمينها بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهي الدفعة الثانية من المحولات الكهربائية لمؤسسة المياه مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من آبار المياه ومحطات الضخ التي سيتم تركيب المحولات عليها نحو 425 ألف مواطن.

وكان الهلال الأحمر قدم بالتعاون مع الصليب الأحمر بداية العام الجاري 50 محولة كهربائية باستطاعات متنوعة لتشغيل آبار المياه ومحطات الضخ في محافظة درعا وذلك لتأمين مياه الشرب.

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