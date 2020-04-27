درعا.. السورية للتجارة تطرح في صالاتها 8 أطنان من الخضار بسعر التكلفة

درعا-سانا

بهدف التدخل الإيجابي بالأسواق طرحت المؤسسة السورية للتجارة بدرعا في صالاتها ثمانية أطنان من الخضار الموسمية بسعر التكلفة بالتعاون مع الجمعية الفلاحية في بلدة حيط بريف درعا.

عصام المصري عضو المكتب التنفيذي في محافظة درعا أوضح أن السورية طرحت اليوم في صالاتها البازلاء والبطاطا والخيار والكوسا والفاصولياء إضافة إلى الخس بسعر التكلفة بهدف تأمين احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

من جانبه قال محمد سعيد الاقرع رئيس الجمعية الفلاحية ببلدة حيط إن فلاحي البلدة قدموا ثمانية أطنان من الخضار بسعر التكلفة ومن دون حلقة وساطة إلى السورية للتجارة مشيرا إلى أن هذه المبادرة مستمرة طيلة شهر رمضان الكريم.

وكانت السورية للتجارة طرحت قبل أيام تشكيلة من الخضار تم توريدها من فلاحي محافظة طرطوس بسعر التكلفة.