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الاحتلال الأمريكي ينقل دفعة جديدة من إرهابيي (داعش) من ريف الحسكة إلى العراق

2020-04-27

الحسكة-سانا

ذكرت مصادر أهلية في الحسكة اليوم أن قوات الاحتلال الأمريكية قامت بنقل عدد من إرهابيي تنظيم “داعش” من مدينة الشدادي بريف المدينة إلى العراق.

وقالت المصادر لمراسل سانا في الحسكة إن 6 عربات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي دخلت إلى مدينة الشدادي صباح اليوم قادمة من الجهة الشرقية للمدينة من الحدود السورية العراقية وأن العربات خرجت بعد ساعات من المدينة بالتزامن مع تحليق طيران الاحتلال المروحي واتجهت شرقا باتجاه الأراضي العراقية وعلى متنها عدد من إرهابيي تنظيم “داعش”.

وتواصل قوات الاحتلال الأمريكي الاستثمار في إرهابيي تنظيم “داعش” عبر نقلهم من السجون في الشمال السوري لإعادة تدويرهم والاستثمار فيهم واستخدامهم لتنفيذ مخططات واشنطن في المنطقة ولطمس الدلائل التي تؤكد تورطها في دعم التنظيم التكفيري المدرج على لائحة الإرهاب الدولية.

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