السورية للتجارة في حماة: الخضار والفواكه من المنتج إلى المستهلك

حماة-سانا

بهدف كسر حلقات الوساطة وتأمين الخضار من المنتج إلى المستهلك مباشرة سيّر فرع السورية للتجارة بمحافظة حماة اليوم سيارات محملة بالخضار والفواكه إلى عدد من مدن وبلدات المحافظة ضمن خطتها للتدخل الإيجابي بالأسواق.

وأوضح مدير الفرع رياض زيود في تصريح لمراسل سانا اليوم أن السيارات تحتوي مختلف أنواع الخضار والفواكه التي تحتاجها الأسرة ويتم بيعها للمستهلكين بسعر أقل من أسعار السوق المحلية مبيناً أنه تم تسيير السيارات الجوالة إلى مدن وبلدات محردة والسقيلبية وعين الكروم إضافة إلى عدد من أحياء المدينة.

ولفت زيود إلى أنه تم شراء الخضار والفواكه من الفلاحين وبيعها مباشرة للمستهلك بهدف إلغاء حلقة الوساطة وتخفيف الأعباء المادية عن المواطنين مشيراً إلى أن أسعار الخضار والفواكه التي تبيعها السورية للتجارة أقل من السوق المحلية بنسبة تتراوح بين 25 و30 بالمئة.

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