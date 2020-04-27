هيئة تطوير الغاب تخصص 918 هكتاراً لزراعة الخضار الصيفية

حماة-سانا

خصصت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة مساحة 918 هكتاراً لزراعة محاصيل الخضار الصيفية ضمن خطتها للموسم الزراعي الحالي.

وأوضح مدير الثروة النباتية في الهيئة المهندس وفيق زروف لمراسل سانا اليوم أن منطقة الغاب شهدت خلال السنوات الأخيرة إقبالاً متزايداً من الفلاحين على زراعة الخضار الصيفية بمختلف أنواعها وخاصة البامياء والباذنجان والفاصولياء والفليفلة والخيار والملوخية والبندورة وذلك بسبب مردودها المادي الجيد ودورة إنتاجها القصيرة مبيناً أن أراضي منطقة الغاب تناسب زراعة مختلف أنواع الخضار الصيفية.

وتتركز مناطق زراعة الخضار الصيفية في منطقة الغاب في مدن وبلدات محردة وجورين وشطحة وعين الكروم.

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