بيلوسي تعلن تأييدها المرشح الديموقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن

واشنطن-سانا

أعلنت رئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي تأييدها المرشح الديمقراطي للرئاسة نائب الرئيس السابق جو بايدن الأمر الذي من شأنه تعقيد مهمة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بيلوسي قولها في تصريح عبر الفيديو اليوم “يسرني أن أؤيد جو بايدن لتولي رئاسة الولايات المتحدة” مؤكدة أنه قادر على قيادة البلاد للخروج من أزمة تفشي فيروس كورونا.

ولفتت بيلوسي إلى أنه في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة الفيروس التاجي كان بايدن “صوت العقل والمرونة” مشيرة إلى أنه شرح مساراً واضحاً لإخراجنا من هذه الأزمة.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أعلن في الرابع عشر من الشهر الجاري دعمه بايدن ضد ترامب في السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض حيث يأتي هذا الدعم بعد يوم من تقديم السيناتور بيرني ساندرز تأييده لبايدن بعد انسحابه من السباق الانتخابي.