مياه الحسكة: تقسيم ضخ المياه بالمدينة إلى قطاعين لمعالجة ضعف الضخ

الحسكة-سانا

قامت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة الحسكة بفصل الشبكة الرئيسية للمياه في مركز مدينة الحسكة وتقسيم عملية الضخ إلى قطاعين لمعالجة ضعف الضخ وإيصال كميات كافية من المياه للمشتركين.

وبين مدير عام مؤسسة المياه المهندس محمود العكلة في تصريح لمراسل سانا أنه تم تقسيم عملية ضخ المياه في مركز مدينة الحسكة إلى قطاعين.. الشمالي ويشمل أحياء ومناطق (الناصرة والمعيشية وتل حجر) والجنوبي الذي يشمل باقي مناطق مركز المدينة حيث سيتم تخصيص كل قسم بمضخة مياه منفصلة عن الآخر بهدف تقوية عملية الضخ وضمان وصول المياه إلى المشتركين القاطنين في المناطق المرتفعة أو في نهايات خطوط الشبكات.

يشار إلى أن مؤسسة المياه تخضع مركز مدينة الحسكة والأحياء المحيطة به إلى برنامج تقنين يقسمها إلى خمسة قطاعات بحيث يتم ضخ المياه ليوم كامل لكل قطاع على حدة.