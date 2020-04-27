صيانة شبكات وآبار مياه الشرب في عدد من المناطق بطرطوس

طرطوس-سانا

أنهى فرع المؤسسة العامة لمياه الشرب بطرطوس أعمال صيانة شبكات وآبار مياه الشرب في عدد من مناطق المحافظة.

وأوضح المهندس نزار جبور مدير الفرع في تصريح لمراسلة سانا أنه تم تنزيل وتركيب غاطسة لبئر المجدل في منطقة الشيخ بدر وتأمين مجموعة توليد جديدة باستطاعة “135” ك ف للمحطة الثالثة في مشروع جورة الحصان وإصلاح لوحة إقلاع مضخة عوروم.

وذكر جبور أنه تم في منطقة الصفصافة تحويل إحدى غواطس مشروع كرتو لضخ المياه باتجاه قرية تلسنون للتعويض عن مياه بئر القرية التي تم إيقافها بسبب ارتفاع نسبة النترات واستمرار توزيع المياه بالصهاريج في قرى المشيرفة/الحسنة/ زربليط/ العزيزية/ إضافة إلى تنفيذ قاعدة بيتونية لمجموعة الضخ الأفقية الاحتياطية في مشروع الصفصافة باتجاه محور القطاع الشمالي.

وفي منطقة صافيتا لفت جبور إلى أنه تم تنزيل وتركيب غاطسة بئر مشروع زبرقان إضافة إلى إصلاح 3 أعطال في الجديدة وكيمة أوبين.

وفي مدينة طرطوس بين جبور أنه تم استبدال وصلة بولي ايتيلين في المشروع السابع مع إصلاح خط قطر “90” ملم وخط بولي ايتيلين قطر “40” ملم في حارة القصر.