نقل طلاب الصفوف الانتقالية في ثانويات النقل البحري إلى صف أعلى

دمشق-سانا

أصدرت وزارة النقل قراراً تضمن نقل جميع طلاب الصفوف الانتقالية في ثانويتي النقل البحري بمحافظتي طرطوس واللاذقية إلى الصف الأعلى وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وفي قرارها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم طلبت الوزارة من مديرية التعليم المهني والتقاني وضع خطة لتعويض الفاقد التعليمي للطلاب مع بداية العام القادم.

وأوضحت الوزارة أنه تم تمديد تعليق دوام الأكاديمية السورية للتدريب والتأهيل البحري والدورات التدريبية والتأهيلية في جميع المعاهد البحرية والمعهد التقاني للخطوط الحديدية إلى ما بعد عطلة عيد الفطر.

وأشارت إلى أن الموعد المناسب لإجراء امتحان الشهادة الثانوية المهنية للنقل البحري سيحدد بعد أن يتم التنسيق مع وزارتي التربية والصحة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة الطلبة من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد المكاني بين الطلبة وتحقيق شروط السلامة الصحية لجميع الطلاب والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية.

بشرى برهوم