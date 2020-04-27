زراعة 2600 هكتار من الحمص بالحسكة

الحسكة-سانا

بلغت المساحة المزروعة من محصول الحمص خلال الموسم الحالي بمحافظة الحسكة 2600 هكتار وذلك منذ بدء عمليات الزراعة مطلع الشهر الحالي.

وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس جلال بلال في تصريح لمراسل سانا أن الحمص من المحاصيل البقولية الرئيسة التي تزرع بالمحافظة إضافة إلى محصول العدس وتتركز زراعته في المناطق الشمالية من أراضي المحافظة مشيرا إلى أن غالبية المساحة المزروعة للموسم الحالي بعلية نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على عموم أرجاء المحافظة.

يشار إلى أن معظم إنتاج محافظة الحسكة من المحاصيل البقولية يتم تصريفه في أسواق المحافظة لتأمين حاجة الأهالي منها.