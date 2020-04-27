توزيع شبكات ري وبذور زراعية على 1875 أسرة بريف إدلب المحرر من الإرهاب

حماة-سانا

أنهت دائرة المرأة الريفية في مديرية زراعة إدلب توزيع منحة تتضمن شبكات ري وبذاراً زراعية على 1875 أسرة بريف إدلب المحرر من الإرهاب.

وأوضح مدير الزراعة المهندس نجيب طباع لمراسل سانا أن المنحة التي تم توزيعها بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي تتضمن شبكات ري وبعض البذور الصيفية بعد أن تم تقديم البذور الشتوية أواخر العام الماضي مبيناً أن هذه المنحة تأتي ضمن المرحلة الثالثة من المشروع الوطني للزراعات الأسرية بهدف دعم الأسر الريفية وتمكينها من تحسين وضعها الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المحاصيل الزراعية.

ولفت إلى أن اختيار الأسر المستفيدة من المنحة المذكورة تم من خلال لجان محلية تم تشكيلها لهذه الغاية مشيراً إلى أنه تم اعتماد عدة معايير لاختيار هذه الأسر بما يضمن تحقيق العدالة في التوزيع بين المناطق المستهدفة.