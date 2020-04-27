طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء اللبنانية

بيروت-سانا

جدد طيران العدو الإسرائيلي خرقه وانتهاكه الأجواء اللبنانية ونفذ تحليقاً فوق عدد من المناطق.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم إن طائرة استطلاع معادية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ميس الجبل ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب وبيروت وضواحيها وبعبدا وعاليه ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.

وأوضحت القيادة في بيان اخر أن أربع طائرات استطلاع معادية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة وصولاً حتى بيروت ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب وفوق البحر مقابل مدينة صيدا وصولاً حتى بلدة مشغرة في البقاع الغربي ثم غادرت جميعها الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.