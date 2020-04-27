الخطوط الحديدية بحمص: نقل أكثر من مئة ألف طن من المواد بأقل التكاليف خلال ثلاثة أشهر

حمص-سانا

بلغت كمية المواد المحملة والمفرغة في فرع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بحمص خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 106215 طناً.

وبين المهندس محسن محمود مدير الفرع في تصريح لـ سانا أن المواد المفرغة شملت فول الصويا بواقع 15819 طناً والحديد 6939 طناً والقمح 3430 طناً والذرة 23290 طناً في حين تم تحميل 1546 طناً من الرمل و30267 طناً من البحص و15504 أطنان من الفيول و9420 طناً من السلالم الحديدية لافتاً إلى أن عمليات النقل تتم بأقل التكاليف وفق ‏نظام التسعيرة المعتمد من قبل وزارة النقل وفق الشرائح التي تعتمد على المسافة ونوع الحمولة.

وأوضح محمود أن العمل مستمر في العديد من المشروعات الاستثمارية بهدف زيادة المردود المالي ‏والاقتصادي ومنها مشروع تنفيذ تفريعة الحصويات من حسياء إلى محطة قطينة وإعادة تأهيل خط حمص-دمشق بالتعاون مع فرع دمشق للخطوط الحديدية وفتح مسار خط حمص-حماة بالتعاون مع فرع حماة للخطوط الحديدية فضلاً عن الاستمرار في أعمال صب عوارض السكك الحديدية وتجميع السلالم وتكسير البحص البازلتي وفق احتياجات المشاريع إضافة إلى أعمال الصيانة الجارية لتجهيز القطارات والشاحنات اللازمة لاستمرار عمليات النقل وفق الإمكانيات المتاحة.

هنادي ديوب