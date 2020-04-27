علماء روس: الكائنات الحية الدقيقة يمكن أن تعيش على كوكبي الزهرة والمريخ

موسكو-سانا

أثبت علماء معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية بالتجارب أن الكائنات الحية الدقيقة يمكن أن تعيش على كوكبي الزهرة والمريخ وفي الجليد.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن التقرير السنوي للمعهد لعام 2019 قوله إنه للتحقق مما إذا كانت الحياة على كوكب الزهرة ممكنة فحص العلماء في المختبر تأثير الإشعاع في الفطريات المجهرية للتربة الجافة عند درجة حرارة منخفضة وضغط منخفض وتبين أنه تحت تأثير جرعات الإشعاع المؤين لا تموت الفطريات الدقيقة الموجودة في التربة.

كما أجرى الخبراء دراسة أخرى للتحقق من وجود حياة على المريخ حيث قام العلماء بنمذجة ظروف سطح الكوكب الأحمر من حيث الإشعاع ودرجات حرارة أقل من 50 درجة مئوية ووضعوا الكائنات الحية الدقيقة المأخوذة من القطب الشمالي هناك حيث لم يؤد هذا التأثير إلى ضرر كبير للمجمع البكتيري.

وأجرى المعهد تجربة على تشعيع البكتيريا المضمنة في الجليد عند درجة حرارة ناقص 130 درجة مئوية واتضح أنه على عمق 10 سم إلى متر يمكن للكائنات الحية الدقيقة بعد طرد الماء من المحيط تحت الجليد أن تعيش من ألف إلى 10 آلاف سنة.