تخصيص 1070 هكتاراً لزراعة التبغ في الغاب

حماة-سانا

خصصت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب مساحة 1070 هكتاراً ضمن الأراضي الواقعة في مجالها لزراعة التبغ خلال الموسم الزراعي الحالي.

وبين مدير الثروة النباتية في الهيئة المهندس وفيق زروف لـ سانا أن هناك إقبالا كبيراً على زراعة التبغ نتيجة الجدوى الاقتصادية المحققة منه حيث أصبح من المحاصيل الرئيسة التي تؤمن دخلاً لعدد كبير من الأسر وتتركز زراعته في مناطق جب رملة ومحردة والسقيلبية وشطحة لافتاً إلى وجود حوافز مقدمة من قبل المؤسسة العامة للتبغ ساهمت بزيادة المساحات المزروعة به كسعر الشراء المجزي لكامل المحصول وتأمين الشتول والأسمدة.

وتمتد الدورة الإنتاجية لمحصول التبغ لأربعة أشهر وتبدأ عمليات الزراعة في أوائل نيسان ولغاية جني المحصول في بداية آب وتتراوح الإنتاجية بين 400 و450 كغ بالدونم الواحد.