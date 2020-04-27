الحرارة قرب معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح قريبة من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر على المرتفعات الساحلية ويكون الجو ليلا باردا نسبيا ويحذر من تشكل الضباب على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح حول معدلاتها في معظم المناطق ويكون الجو صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة خلال ساعات النهار.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…