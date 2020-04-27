سعر برميل الخام الأميركي ينخفض بنسبة أكثر من 9 بالمئة في الأسواق الآسيوية

سنغافورة-سانا

انخفض سعر برميل النفط الأميركي بنسبة أكثر من 9 بالمئة في الأسواق الآسيوية اليوم على خلفية المخاوف المتواصلة من امتلاء قدرات التخزين في وقت يؤثر فيه وباء كوفيد 19 سلباً على الطلب رغم استعداد المنتجين لخفض الإنتاج دعماً للسوق.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن خام غرب تكساس الوسيط المرجع الأميركي للخام تراجع بنسبة 3ر9 بالمئة إلى 36ر15 دولاراً للبرميل في التداولات الإلكترونية.

كما تراجع برميل برنت بحر الشمال بنسبة 2ر3 بالمئة إلى 75ر20 دولاراً.

وانهارت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة ووصل الخام الأميركي الأسبوع الماضي إلى ما دون الصفر على خلفية تراجع الطلب الناجم عن القيود وتدابير حظر السفر المفروضة في العالم لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.