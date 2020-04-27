مظاهرات وتحطيم واجهات مصارف وإغلاق طرق في طرابلس ومناطق لبنانية

بيروت-سانا

شهدت مدينة طرابلس ومناطق لبنانية أخرى الليلة الماضية مظاهرات وتحطيم واجهات عدد من المصارف وإغلاق طرقات احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية وللمطالبة بمحاسبة الفاسدين.

وألقى مجهولون خلال الليل قنبلة في مجرى نهر أبو علي ترددت أصداؤها في أرجاء المدينة فيما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن محتجين أقدموا على تحطيم واجهات مصرف بيبلوس في الميناء كما رمى مقنعون قنبلة حارقة على الصراف الآلي التابع لبنك لبنان والمهجر حيث قامت عناصر الدفاع المدني بإخماد الحريق.

وكانت اعتصامات جرت ليل أمس في طرابلس احتجاجا على الوضع المعيشي المتردي كما قطع عدد من المحتجين الطريق العام إلى جانب سنترال الميناء والطريق الدولية وجابت شوارع المدينة مسيرات سيارة رغم حظر التجول المعمول به والتعبئة العامة لتقوم عناصر الجيش بفتح الطرق بعد منتصف الليل.

إلى ذلك أعلنت غرفة التحكم المروري عن إعادة فتح أوتوستراد الناعمة باتجاه بيروت الذي قطع ليلا كما أفادت بفتح طريق تعلبايا في البقاع.

وكان إقفال الطرق وإشعال الإطارات والاحتجاجات امتد الليلة الماضية إلى مدن صيدا وصور وطرابلس والبقاع في ظل تذمر اللبنانيين من الأوضاع الاقتصادية الصعبة.